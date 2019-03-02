HABER

Araç içerisinde korkunç cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahıs otomobili içinde kafasından silahla vurularak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, olay, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Araç içerisinde korkunç cinayet

Eskişehir’de, bir şahıs otomobili içinde kafasından silahla vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, saat 23.30 sıralarında, A.K. (32) adlı şahıs, 26 FH 527 plakalı otomobilin şöfor koltuğunda oturan Zafer G.’ye (37) silahla ateş etti. Baş bölgesine bir el ateş eden şüpheli, daha sonra olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Ardından gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve 155 Polis İmdat Hattına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Zafer G.’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Şüpheli saklandığı köyde yakalandı
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden başka bir araçla kaçan A.K.’nin kaçış güzergahını belirlemek amacıyla çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığı tespit edildi. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri A.K.’nin bulunduğu adrese giderek olayda kullandığı 1 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca ile yakandı. Şahsın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Araç içerisinde korkunç cinayet

Araç içerisinde korkunç cinayet

Araç içerisinde korkunç cinayet

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltıÇelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltı
Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının cenazeleri Ankara’ya gönderildiHayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarının cenazeleri Ankara’ya gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.