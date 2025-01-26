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Araç içerisinden silahla ateş etti! Sosyal medyada gündem olunca yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2025 15:24
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İstanbul'da çekilen bir görüntü kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Pendik'te bir kişi araç içinden sarkarak ateş etti. Harekete geçen ekipler görüntüdeki kişiyi yakaladı.

Araç içerisinden silahla ateş etti! Sosyal medyada gündem olunca yakalandı

Pendik’te araç içerisinden silah ile ateş eden şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik’te 25 Ocak 2025 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında seyir halindeki araçtan bir şüpheli şahıs tarafından silah ile ateş açıldığı görüntülerinin paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde belirlenen araç plaka bilgisinden, araç sahibi A.H. tespit edildi. Şüpheli şahıs kısa süre içerisinde Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi’nde yakalandı.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden çalışmalarda araç içerisinden ateş açan şahsın İ.K.J. olduğu belirlenerek olayda kullanmış olduğu kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli İ.K.J. ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli şahsın arabanın camından dışarı sarkarak havaya doğru ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik
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