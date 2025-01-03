Araç içinde başından vurulmuş halde bulundu! Genç kadının katili sevgilisi çıktı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 2. Buluş Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadını gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahla başından vurulmuş kadın sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsminin Fatma Elif Kutlu (25) olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanan şüpheli, genç kızın sevgilisi Harun K. (35) çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sevgilisini başka bir kişiyle mesajlaşırken yakaladığı ve kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğü ortaya çıktı.



Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır