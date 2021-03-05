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  4. Araç içinde ölmek üzere bulunan 2 adet köpek çilingir yardımıyla kurtarıldı

Araç içinde ölmek üzere bulunan 2 adet köpek çilingir yardımıyla kurtarıldı

05.03.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te park halinde bulunan bir araç içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunan iki köpek, çilingir yardımıyla kurtarıldı.

Bilecik’te park halinde bulunan bir araç içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunan iki köpek, çilingir yardımıyla kurtarıldı. Araç sahibine ise 2 bin 66 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Vatan 1 Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunan iki köpeği gören vatandaşlar durumu hemen 112’yi bildirdi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri olay yerine intikal ederek, araç içerisinde iki adet “JackRussel” cinsi köpek olduğunu gördüler. Araç sahibine ulaşılamaması üzerine araçta bulunan hayvanların can güvenliği sebebiyle Bilecik Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek çilingir marifeti kurtarıldı. Köpekler Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

2 bin 66 TL idari para cezası uygulandı
Köpeklerin sahibi M.G isimli şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14’üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” hükmü gereğince toplam 2 bin 66 TL idari para cezası uygulandı.

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