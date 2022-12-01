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Araç kiralamak istedi, başına gelmeyen kalmadı! 'Hiç şüphe duymadım'

01.12.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kuzeninin düğünü için araba kiralamak isteyen bir kişi dolandırıcıların tuzağına düştü. Çok bilindik bir firmanın internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, Burak Güven isimli kişiyi '400 TL bedel , 1000 TL'de yakıt için depozito' diyerek dolandırdılar. Güven, günde 20-25 kişiyi tuzağa düşüren kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Araç kiralamak istedi, başına gelmeyen kalmadı! 'Hiç şüphe duymadım'

Kuzeninin düğünü için araç kiralamak isteyen Burak Güven, dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternete 'Ankara araç kiralama' yazan ve bilindik bir firmanın sitesine giren Güven, dolandırıldığını sonradan fark etti. Çok bilindik bir firmanın sitesini birebir kopyalayan dolandırıcılar, Güven'in 1400 TL'sini aldı. Günde 20-25 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ortaya çıkarken, Güven dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu.

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ARACI ALMAK İSTERKEN GERÇEĞİ ANLADI

Bir kişi kuzeninin düğünü nedeniyle araç kiralamak istedi. İnternette kiralık araç arayan kişi bilindik bir firmanın sitesine tıkladı, sonrasında başına gelmeyen kalmadı. Burak Güven, oto kiralama şirketinde çalıştığını düşündüğü kişiyle anlaştı, ödemeyi
EFT üzerinden yaptı. Aracı almak isterken asıl şoku yaşadı. Burak Güven 1400 TL ödedi ama başka birisi aradı kendini, 4980 TL kasko bedeli talep ettiler. Güven o bedeli ödemeyeceğini söyleyince telefon suratına kapandı.

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"HİÇ ŞÜPHE DUYMADIM"

Yaşadıklarını anlatan Güven şunları ifade etti:

"Bir araç lazım oldu. Ankara araç kiralama diye yadım. Çıkan güvenilir, bilindik bir siteydi. 400 TL bedel istediler, 1000 TL'de yakıt için depozito istediler. İrtibata geçtik, hiç şüphede duymadım. Sonrasında biz parayı gönderdik hesaplarına. Paramın geri iadesini istedim. Bana '1 günlük rezervasyonların iptal olmadığını' söylediler. Dolandırıldığımızı anladık, engellediler bizi."

Show Haber'in haberine göre Burak Güven çok bilindik bir firmanın sitesini kopyalayanlar hakkında şikayetçi olurken başka bir firmanın yetkilisi gün içerisinde 20-25 kişinin bu yöntemle dolandırıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara araç kiralama dolandırıcı

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