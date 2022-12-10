Araç kiralamak istediler, linke tıklayınca kabusu yaşadılar! 'Normalde bilinçli insanlarız'

Kentte giyim sektöründe çalışan Mehtap- Mahmut Taş çifti, 7 Aralık'ta, işleri nedeniyle Ankara'ya gitmek için internetten otomobil kiralamak istedi. Kurumsal şirketin isminin kullanılarak açılan internet sitesine tıklayan Taş çiftinin iletişime geçtiği kişiler, önce 1000 TL depozito, 3 günlük kiralama bedeli olarak 1200 TL ve sigorta bedeli olarak da 5 bin TL talep etti. Taş çifti, 3 ayrı havaleyle 7 bin 200 TL gönderdi. Bu kişiler, bu kez de 5 bin TL daha talep edince çift, dolandırıldıklarını anladı. Taş çifti, telefonlara da cevap alamayınca adliyeye gidip şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ÇOK HIZLI HAREKET ETTİĞİMİZ İÇİN HATAYA DÜŞTÜK'

Mehtap Taş, gece, çok acil Ankara'ya gitmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu sebeple çok bildiğimiz kurumsal firmanın kiralama şirketini aradık. İnternetten aradığımız numaraya ulaştığımda bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçmek istediler. İlk önce 1000 TL depozito ücreti, 1200 TL 3 günlük kiralama bedeli, 5 bin TL de aracın sigortası bedeli olmak üzere 3 ayrı havaleyle para transferi gerçekleştirdik. Sonradan dolandırıldığımızı fark ettik. Çünkü süre kısıtlaması koydular, 10 dakika süre belirtip bizi sıkıştırdıkları için hızlı attık paraları. Sonrasında engellendik telefonlar tarafından. Toplam 7 bin 200 TL olmak üzere para transferi gerçekleştirdik, şimdi de arama yaptığımızda tekrar bizi engelliyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün itibarıyla suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bütün planlamalarımız aksadı, çok hızlı hareket ettiğimiz için böyle bir hataya düştük. Normalde bilinçli insanlarız, böyle durumlara karşı bilinçliydik. Kesinlikle 444'lü numaralar haricinde kimseyle iletişime geçmemelerini tavsiye ederim" dedi.

(DHA)



