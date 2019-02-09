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Araç kovalayan polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polisler bir aracı kovalarken kaza yaptı.

Araç kovalayan polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı

Gaziantep’te polisler bir aracı kovalarken kaza yaptı. Kazada bir polis memuru hayatını kaybederken, bir komiser yardımcısı ise ağır yaralandı.
Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı kovalarken direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik’in kullandığı araç, ağaca çarparak kaza yaptı. Yaşanılan kazada polis memuru Yusuf Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan meslektaşı komiser yardımcısı Burak Z. ise ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı komiser yardımcısı Burak Z. hastaneye kaldırıldı. Burak Z.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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