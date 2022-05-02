HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araç kuyruğu metrelerce uzadı! Binlerce vatandaş bayram sabahı oraya akın etti

Araç kuyruğu metrelerce uzadı! Binlerce vatandaş bayram sabahı oraya akın etti

02.05.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bayram sabahı binlerce vatandaş, mezarlıklara akın etti. Vatandaşların ziyaret gerçekleştirdiği mezarlıklarda metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araç kuyruğu metrelerce uzadı! Binlerce vatandaş bayram sabahı oraya akın etti

Diyarbakır Yeniköy Asri Mezarlığı her bayram olduğu gibi bu bayram da yakınlarını kaybedenlerle doldu taştı. Bayram namazı sonrası vatandaşlar, mezarlığa akın etti. Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başlarında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Vatandaşlar, mezarlıkta bulunan çeşmelerden su alarak mezar taşlarını yıkayıp temizleyerek dua etti. Kentte mezarlıklara giden yollarda ise, metrelerce trafik yoğunluğu oluştu.

BAYRAM NAMAZINI KILIP ZİYARETE GELDİLER

Aile kabristanını ziyarete gelen Hasan Sinen, her bayram namazından sonra mezarlığı ziyaret edip dualar okuduklarını belirtti. Sinen, “Aile mezarlığına geldik, vefat eden ailemizin mezarlıklarını ziyaret ederek dua okuduk. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra aile kabristanlarını ziyaret ediyoruz, daha sonra ailemizle vakit geçirmeye çalışacağız. Buradan bütün vatandaşların bayramını kutluyorum” dedi.

AW610019_06

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Nebahat Çelik de, anne mezarlığını ziyaret ederek bayramlaştığını, Yasin’i Şeriflerini okuyarak dualar ettiğini ifade etti. Çelik, mezarlığın yoğun olduğunu kaydetti.

AW610019_03

Son dakika: Bayram boyunca hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısıSon dakika: Bayram boyunca hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her bayrama böyle başlıyorlar! Korkutan gelenekHer bayrama böyle başlıyorlar! Korkutan gelenek
Düzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtıDüzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtı
Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldıSel felaketi! Araçlar sular altında kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

En güzel ve anlamlı bayram mesajları!

En güzel ve anlamlı bayram mesajları!

İlginizi Çekebilir

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.