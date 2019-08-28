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Araç lastiğine hava basma kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir benzin istasyonunda araç lastiğine hava basma sırası yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı.

Gaziantep’te bir benzin istasyonunda araç lastiğine hava basma sırası yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı. Kavgada eşinin gözleri önünde yumruk darbesi alan adam yere düşerek bayıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Benzin istasyonuna gelerek aracının lastiğine hava basmak isteyen iki şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıslardan biri karşısındakini sakinleştirip uzaklaşmaya çalıştı.

Bir türlü sakinleşmedi
Bir türlü sakinleşmeyen şahıs karşısındaki adamı itince kavga çıktı. Kavgada eşinin gözleri önünde yumruk darbesi alan şahıs yere düştü. Yerde de tekme ve yumruk darbesi alan şahıs baygınlık geçirdi.

Araçtan inen kadın eşinin yanına koştu
Kavga sırasında araçta oturan kadın, eşinin bayıldığını görünce koşarak yanına gitti. Daha sonra arabaya dönen kadın cep telefonunu çıkarıp ambulansa haber verdi. O sırada çevrede bulunanların olayı rahat tavırlarla izlemesi gözlerden kaçmadı. Kısa süre sonra ayılan şahıs, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri her iki şahsı da emniyete götürdü.
Yaşanan kavga ise cep telefonu ile kaydedildi.

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