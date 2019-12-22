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- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE Fevzi Çakmak Meydanı’nda toplanan, ses değişikliği ile arabalarında modernizasyonlar yapan modifiye tutkunları, 'kadına şiddete hayır' demek için bir araya geldi.

Beyza Nur GÜLER-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Fevzi Çakmak Meydanı’nda toplanan, ses değişikliği ile arabalarında modernizasyonlar yapan modifiye tutkunları, 'kadına şiddete hayır' demek için bir araya geldi.

Grubun otomobillerinin üzerinde ‘Kadına şiddete hayır’ yazıları yer aldı. Özellikle bir aracın ön camının 3 Aralık günü Ordu’da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in fotoğrafıyla kaplanması dikkat çekti.

“ARAÇLARIYLA ŞEHİR ŞEHİR GEZEREK KADINA ŞİDDETE HAYIR DİYORLAR”

Araçlardaki sloganların dönem dönem değiştiğini ve kadına şiddet, çocuk istismarı ve hayvan haklar gibi konulara dikkat çekmek istediklerini dile getiren Ebru Bora Sağdıç, şunları söyledi:

“Biz çeşitli fuarlara, bu konuyla ilgili çeşitli yürüyüşlere de katılıyoruz. Şehir şehir gezip fuarlara katıldığımızda plaketler, kupalar alıyoruz. Daha sonra yaptığımız işi sergiliyoruz ve kadına şiddet ya da çocuk istismarı ile ilgili. Bu konular hakkında çok duyarlı olduğumuz için, sesimizi duyurabileceğimize inandığımız için, aracımızı bu anlamda kullanıyoruz. Bu araçla da önceki araçlarımızla da şehir şehir gezdik. Hem şekil hem renk değiştirdik hem de üzerindeki sloganlarımız değişiyor. Bir önceki yine ‘kadına şiddete hayır’dı, çocuk cinayetleri, çocuk istismarları vardı. Ondan önce hayvan haklarıydı, ondan önceki şehitlerdi. O gün bizi ne rahatsız ediyorsa, Türk halkını ne rahatsız ediyorsa konu o oldu.”

“HER GÜN KADINLARIMIZ, ANNELERİMİZ, KARDEŞLERİMİZ ÖLÜYOR”

Otomobillere yapıştırdıkları sloganlar ile kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek istediklerini dile getiren bir modifiye firması sahibi Kenan Sağdıç, “Biz bu işe gönül veren insanlarız. Burada dikkat çekmek istediğimiz kadına şiddet olayları. Her gün kadınlarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

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- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi
- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi- Araç modifiye tutkunları "Kadına şiddete hayır" demek için bir araya geldi
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