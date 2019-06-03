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Araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

ANKARA'da polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözlatına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.

Araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözlatına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücüdele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi tedbirlerini artırdı. Polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu çeşitli illerden Ankara'ya uyuşturucu madde getirildiği tespit edilen araçlarda narkotik köpekleriyle arama yapıldı. 6 araçta yapılan aramada, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Bazı araçlarda yapılan aramalarda, meyve suyu kutusu içine gizlenmiş bonzai ve araçların motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi. Son 1 haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hafta boyunca yolcu otobüslerinde de narkotik köpeği ile uyuşturucu araması yapıldı.
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Araç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulunduAraç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulunduAraç motoru ve meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu

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