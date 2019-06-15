HABER

Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 01:41 | Son Güncelleme

Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan İbrahim Ayhan, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan araç sahibi Ayhan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, motor kısmında bulunan kartelin altına sıkıştığı tespit edilen kedinin kurtarılması için aracın sağ ön tekerini söktü.

Yavru kedi 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Araç sahibi İbrahim Ayhan, kedinin sesini duyunca kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştığını ancak kediye zarar vermemek için itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldıSel kolonları çatlattı bina boşaltıldı
Malkara'da sağanak ile rüzgar hayatı olumsuz etkilediMalkara'da sağanak ile rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aracın motoruna sıkışan kedi 2 saat çalışmanın ardından kurtarıl Bilecik

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını açıklaması

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.