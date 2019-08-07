HABER

Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı..

İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.. Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesinde park halindeki bir aracın motoruna giren yavru kedi Şişli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobil sürücüsü motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi daha sonra Kağıthane Belediyesi Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi. “EKİPLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KEDİYİ ÇIKARABİLDİ" Yavru kediyi veterinere götüren Neslihan Sungur, "Kızım bu civarda okuyor ve onu okula bırakıyordum. Arabanın motoruna kedi sıkıştığını gördüm. Ben de bu konularda duyarlı olduğum için çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. İtfaiyeye haber verdik. Ekipler uzun uğraş sonunda çıkarmayı başardı. Ama kedi zarar görmüştü, gözleri kötü durumdaydı. Kağıthane Belediyesinin bu konuda özverili ve başarılı olduğunu bildiğim için oraya götürdüm. Hayvansever bir belediye olduğu için orayı tercih ettim. Öncelikle gözünü dezenfekte ettiler. Daha sonra ise parazit aşısı yaptılar. Kedi şu an gayet iyi birkaç gün Kağıthane Belediyesinde misafir olacak.” dedi.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Dünyanın dört bir yanından görmeye geliyorlarDünyanın dört bir yanından görmeye geliyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Terör örgütlerine yönlendirilebilecek olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmanız gerekiyor”Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Terör örgütlerine yönlendirilebilecek olan gençleri kurtarmamız, onlara doğru dini bilgiyi ulaştırmanız gerekiyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Meclis'in ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Antalya sahilleri dolup taştı

Sıcaktan kaçan sahile koştu

Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor

Dünyanın dört bir yanından görmeye geliyorlar

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li belediyeye 'biyolojik atık' şoku! Eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.