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Araç muayene istasyonu şube müdürüne 'zimmet'ten gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, araç muayene istasyonu şube müdürü F.K., yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, araç muayene istasyonu şube müdürü F.K., yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan araç muayene istasyonundaki kasa hesaplarında eksik çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şube müdürü F.K.'nin, farklı zamanlarda, sahte belgelerle yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan F.K., bu sabah, evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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