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Araç otobanda aniden alev aldı, canlarını zor kurtardılar

20.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otobanda aniden alev alan araçta bulunanlar canlarını zor kurtardı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otobanda aniden alev alan araçta bulunanlar canlarını zor kurtardı. Alevlere telim olan araç kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden İskenderun istikametine seyir halinde olan 31 AFF 615 plakalı Fiat Doblo marka araç otobanda aniden alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan araçta bulunanlar kendilerini dışarı atıp canlarını zor kurtardı. Çevredekiler hemen yangın tüpleri ile yardıma koşmasına rağmen söndürme çalışmaları yetersiz kaldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında araç kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri alevleri söndürüldü.

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