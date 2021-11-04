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  4. Araç paramparça oldu: 1 ölü, 8 yaralı

Araç paramparça oldu: 1 ölü, 8 yaralı

04.11.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Zile ilçesinde yoğun sis kazaya neden oldu. Okul servisi ile 2 aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 7'si öğrenci, 8 kişi yaralandı.

Araç paramparça oldu: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Ankara karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Çekerek istikametinden Zile’ye seyir halinde olan Abdullah Candan idaresindeki otomobil aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu. Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı. Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7’si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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