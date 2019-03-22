Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

Otomobil sahibi Hayrullah Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde uyurken 'pat' diye bir ses duyunca damdan bir şey düştü sandım. Sonra babamların kalktığını fark ettim. Onlarda patlama sesine uyanmış. Herkes bu sese uyandı. Biz yangına müdahale etttik. Şurada bin metre ilerdeki itfaiye 45 dakikadır ortalıkta yok." dedi. (İHA - DHA)