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Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 08:19 | Son Güncelleme

Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Şakirpaşa Mahallesi'nde patlama sesi duyan ve park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yanan otomobilin sahibi Hayrullah Döner, aracının yandığın görünce evinin bahçesindeki musluğa bağladığı hortumla yangına müdahale etti.

Araç kullanılamaz hale geldi

Döner, komşularının da yardımıyla söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin kundaklanması ihtimali üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Olayın ardından otomobilde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.
Otomobil sahibi Hayrullah Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde uyurken 'pat' diye bir ses duyunca damdan bir şey düştü sandım. Sonra babamların kalktığını fark ettim. Onlarda patlama sesine uyanmış. Herkes bu sese uyandı. Biz yangına müdahale etttik. Şurada bin metre ilerdeki itfaiye 45 dakikadır ortalıkta yok." dedi. (İHA - DHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana araba yangın

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