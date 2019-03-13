Araç parkı cinayetinde polis memuruna 11 yıl 8 ay hapis

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da geçen yıl araç parkı yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan polis memuru Adem Yıldız (42), tutuklu yargılandığı mahkemece, 'tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlkadım İlçesi Saathane Meydanı'nda geçen yıl 9 Temmuz'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 çocuk babası polis memuru Adem Yıldız, otomobilini bir dükkanın önüne park etti. Yıldız ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Çepniler (36) arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis Yıldız tabancası ile Sabah ve Çepniler'i vurarak yaraladı. Yaralılardan Rasim Sabah, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Çepniler ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu sanık Adem Yıldız, eşi A.Y. ve ölen Rasim Sabah'ın yakınları katıldı. Mahkeme heyetine son sözlerini söyleyen Yıldız, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Böyle olmasını istemezdim. Bu olaydan dolayı ben de mağdur oldum. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Adem Yıldız’ı, 'tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.