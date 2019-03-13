HABER

Araç parkı cinayetinde polis memuruna 11 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

SAMSUN'da geçen yıl araç parkı yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan polis memuru Adem Yıldız (42), tutuklu yargılandığı mahkemece, 'tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Araç parkı cinayetinde polis memuruna 11 yıl 8 ay hapis

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da geçen yıl araç parkı yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan polis memuru Adem Yıldız (42), tutuklu yargılandığı mahkemece, 'tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İlkadım İlçesi Saathane Meydanı'nda geçen yıl 9 Temmuz'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 çocuk babası polis memuru Adem Yıldız, otomobilini bir dükkanın önüne park etti. Yıldız ile iş yeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Çepniler (36) arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis Yıldız tabancası ile Sabah ve Çepniler'i vurarak yaraladı. Yaralılardan Rasim Sabah, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatih Çepniler ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu sanık Adem Yıldız, eşi A.Y. ve ölen Rasim Sabah'ın yakınları katıldı. Mahkeme heyetine son sözlerini söyleyen Yıldız, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Böyle olmasını istemezdim. Bu olaydan dolayı ben de mağdur oldum. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Adem Yıldız’ı, 'tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Araç parkı cinayetinde polis memuruna 11 yıl 8 ay hapisAraç parkı cinayetinde polis memuruna 11 yıl 8 ay hapisAraç parkı cinayetinde polis memuruna 11 yıl 8 ay hapisAraç parkı cinayetinde polis memuruna 11 yıl 8 ay hapis

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist, patlayıcı ile yakalandıBombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist, patlayıcı ile yakalandı
Alanya’da genç öğretmenin mutfak tüplü intiharıAlanya’da genç öğretmenin mutfak tüplü intiharı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.