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Araç parkı ücreti yüzünden vatandaşı bıçaklayan iki şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

Vale hizmeti almadan park yapmak isteyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri de anlaşılan şüpheliler hakkında ayrıca gasptan da işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, araç parkı ücreti nedeniyle tartıştıkları araç sahibini bıçakla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta araç parkı ücreti yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada sürücü Mücahit Bera Ç.'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.B. ve O.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyette sorgu işlemleri devam eden şüphelilerden M.B.'nin, Mücahit Bera Ç.'yi bıçaklayan saldırgan olduğu tespit edildi.

İki şüphelinin de işgaliye izni olmadan vale hizmeti verdikleri anlaşıldı.

Vale hizmeti almadan park yapmak isteyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri de anlaşılan şüpheliler hakkında ayrıca gasptan da işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devamederken, bölgede denetim yapan belediye ekipleri, işgaliye izni olmayan 10 vale standını kaldırarak idari işlem başlattı.

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gasp Vale

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