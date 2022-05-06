Araç sahipleri benzin fiyatlarına kilitlendi! Gözler benzin fiyatlarındaki hareketlilikte

Araç sahipleri, benzin fiyatlarına dair yapılan her haberi yakından takip ediyor. Mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı soruları soruluyor. Vatandaşlar güncel benzin fiyatlarındaki güncel durumu merak ederken, pompaya yansıyan yeni rakamlar belli oldu. Akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 6 Mayıs benzin fiyatları ve benzin istasyonları fiyatlarındaki son durum!

6 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkındaTürkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 6 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

ANKARA BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İZMİR BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

ANKARA MOTORİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL

İZMİR MOTORİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

5 Mayıs gecesi benzine zam uygulanacağı iddia edilse de beklenen zam gerçekleşmedi. Konuya ilişkin bir açıklama yapılması halinde ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

