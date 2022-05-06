Araç sahipleri benzin fiyatlarına kilitlendi! Gözler benzin fiyatlarındaki hareketlilikte

Araç sahipleri, benzin fiyatlarına dair yapılan her haberi yakından takip ediyor. Mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı soruları soruluyor. Vatandaşlar güncel benzin fiyatlarındaki güncel durumu merak ederken, pompaya yansıyan yeni rakamlar belli oldu. Akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 6 Mayıs benzin fiyatları ve benzin istasyonları fiyatlarındaki son durum!
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkındaTürkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 6 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL
5 Mayıs gecesi benzine zam uygulanacağı iddia edilse de beklenen zam gerçekleşmedi. Konuya ilişkin bir açıklama yapılması halinde ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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