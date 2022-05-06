HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araç sahipleri benzin fiyatlarına kilitlendi! Gözler benzin fiyatlarındaki hareketlilikte

Araç sahipleri benzin fiyatlarına kilitlendi! Gözler benzin fiyatlarındaki hareketlilikte

06.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt, mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici rol oynuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için güncel benzin litre fiyatı araştırılıyor. 6 Mayıs 2022 Cuma yani bugün akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zammı sorgulanıyor. İşte haberin detayları!

Araç sahipleri benzin fiyatlarına kilitlendi! Gözler benzin fiyatlarındaki hareketlilikte

Araç sahipleri, benzin fiyatlarına dair yapılan her haberi yakından takip ediyor. Mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı soruları soruluyor. Vatandaşlar güncel benzin fiyatlarındaki güncel durumu merak ederken, pompaya yansıyan yeni rakamlar belli oldu. Akaryakıt, motorin, mazot ve benzine zam geldi mi, indirim olacak mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 6 Mayıs benzin fiyatları ve benzin istasyonları fiyatlarındaki son durum!

6 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkındaTürkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 6 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

ANKARA BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İZMİR BENZİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

ANKARA MOTORİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16 TL

İZMİR MOTORİN FİYATLARI – 6 MAYIS 2022

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

5 Mayıs gecesi benzine zam uygulanacağı iddia edilse de beklenen zam gerçekleşmedi. Konuya ilişkin bir açıklama yapılması halinde ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma mesajları ve sözleri!Cuma mesajları ve sözleri!
'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük''Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'
Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğimSuriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

İlginizi Çekebilir

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bekleyerek binlerce dolar kazanıyordu! Şimdi kendi şirketi var

Bekleyerek binlerce dolar kazanıyordu! Şimdi kendi şirketi var

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.