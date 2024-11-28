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Araç sahipleri buraya! "İyi ki almışım!" diyeceğiniz bütçe dostu ve kullanışlı ürünler
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Araç sahipleri buraya! "İyi ki almışım!" diyeceğiniz bütçe dostu ve kullanışlı ürünler

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
28.11.2024 18:08
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Araç temizliğini kolaylaştırmanın ve sürüş keyfini artırmanın sırrı, bu iş için doğru ürünlere sahip olmakta yatıyor. Aracınızdaki karmaşadan mı şikayetçiyseniz ancak hangi ürünleri kullanacağınızı bilemiyorsanız sizin için mükemmel bir çözümümüz var: Oto aksesuarlarından temizlik ürünlerine ihtiyaç duyacağınız tüm ürünleri TEMU'da bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Aracını temiz ve düzenli olması, hem araç içi konfor hem de kullanım kolaylığı açısından büyük önem taşıyor. TEMU’dan alabileceğiniz yenilikçi aksesuarlar, çok yönlü temizlik setleri ve işlevsel ürünlerle aracınızı hem daha kullanışlı hale getirebilir hem de aracınızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturabilirsiniz.İhtiyaçlarını bütçe dostu şekilde karşılamak isteyenlerin yeni gözdesi olan TEMU, araçta kullanıma yönelik uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri ile dikkat çeken bir platform. Cam sileceğinden şarj cihazlarına, jant temizleme fırçasından geniş görüş açılı aynalara kadar aradığınız her ürün, TEMU’da sizi bekliyor. İşte sizin için seçtiğimiz popüler ürünler!

1. 3'ü 1 Arada Cam Sileceği

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Aracınızın camlarını pratik bir biçimde temizlemenizi sağlayan 3'ü 1 Arada Cam Sileceği; cam, fayans, banyo aynaları ve araba ön camları gibi yüzeylerde hem püskürtme hem de silme özelliği ile dikkat çekiyor. Ergonomik tasarımı ve kompakt yapısı sayesinde ürünün kullanımı son derece rahat. Çok yönlü kullanım imkanı sunan silecek ile aracınızı zahmetsizce temizleyebilir, pırıl pırıl sonuçlara ulaşabilirsiniz!

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2. Araç Yıkama Eldiveni

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Araç Yıkama Eldivenleri; yumuşak havlu dokusu ile hem aracınıza hem de aracınızın camlarında çizik bırakmadan derinlemesine temizlik yapmanıza olanak tanıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde rahatlıkla kullanacağınız bu eldivenlerle aracınızın bakımını kolayca yapabilirsiniz!

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3. Jant Temizleme Fırçası

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Jant Temizleme Fırçası, araç jantlarınızın detaylı temizliği için tasarlanmış bir ürün. Mikrofiber yapısı sayesinde jantlardaki toz, kir ve lekeleri derinlemesine temizlerken yüzeylere zarar vermiyor. Ürünün uzayabilen tasarımı sayesinde aracınızdaki ulaşılması zor alanları da temizleyebilirsiniz.

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4. Xiziiss Araç Arka Koltuk Organizatörü

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Xiziiss Araç Arka Koltuk Organizatörü; katlanabilir masa tepsisi, yemek yemekten tablet veya bilgisayar kullanımına kadar farklı amaçlarla kullanılabilen çok yönlü bir ürün. Şemsiye, bardak, mendil gibi eşyalar için özel bölmeleri ve ayarlanabilir kayış sistemiyle her araca kolayca monte edilebiliyor. Su geçirmez deri malzemesi, çizilmelere karşı koltukları korurken kolay temizlenebilir yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor.

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5. Bagaj Depolama Kutusu

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Geniş tasarımı sayesinde büyük eşyalarınızı düzenli bir şekilde muhafaza etmenize yarayan ürün, 4 adet file cepli bölmesiyle de küçük eşyalarınızı da rahatça düzenli bir şekilde tutmanıza olanak tanıyor. Çelik destekli bağlama kayışları sayesinde güvenle sabitlenebilen ürün, dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

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6. Güneşlik

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Araç içindeki ısıyı düşürmek ve UV ışınlarına karşı koruma sağlamak için tasarlanan ürün, yapışkanlı karartma perdesi, ön cam boyutlarına göre serbestçe kesilebilme özelliğiyle her model araca uyum sağlıyor. Geri çekilebilir mekanizması sayesinde kolayca kullanılarak pratik bir şekilde muhafaza edilebiliyor.

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7. Geniş Araç Dikiz Aynası

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Geniş Araç Dikiz Aynası, sürüş sırasında geniş görüş açısı sağlayarak kör noktaları minimuma indiriyor. 160 derecelik görüş açısıyla arkadaki alanı net bir şekilde görmenizi sağlayan dikiz aynası, güvenli bir sürüş için mükemmel bir çözüm. Çoğu standart dikiz aynasının üzerine saniyeler içinde kolayca takılabiliyor. Araç veya SUV fark etmeksizin her tür araçta kullanılabilen dikiz aynası, hem kullanım kolaylığı hem de işlevselliğiyle sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıuyor.

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8. 120W 4 USB Hızlı Araba Şarj Cihazı

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120W 4 USB Hızlı Araba Şarj Cihazı, araç içinde aynı anda birden fazla cihazı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmeniz için tasarlanmıştır. 4’ü 1 arada PD şarj başlığı ve QC 3.0 desteği sayesinde maksimum 7A çıkış gücüyle cihazlarınıza zarar vermeden yüksek hızda enerji aktarır. Dahili akıllı çip teknolojisi, düşük sıcaklık iletimini sağlayarak hem bataryanızı hem de cihazlarınızı koruma altına alır. Çoklu koruma özelliği ve gelişmiş çip tasarımı ile güvenli, sabit sıcaklıkta ve verimli şarj deneyimi sunan bu cihaz, modern araç aksesuarlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

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9. Taşınabilir Şişme Yatak

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Taşınabilir Şişme Yatak, araç koltuklarına uyumlu tasarımıyla araç içini bir yatağa dönüştürerek uzun yolculuklarda veya kamp, plaj gibi açık hava aktivitelerinde rahat bir uyku alanı sağlıyor. Çok fonksiyonlu yapısı ve kolay şişirilebilir tasarımı sayesinde taşıması ve kullanımı son derece rahat.

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10. 27 Parça Araba Yıkama Alet Seti

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27 parçadan oluşan set, araç temizliği için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiriyor. Yumuşak detaylandırma fırçaları ile motor, tekerlek, hava çıkışı ve ulaşılması zor yerleri detaylı bir şekilde temizlemenize olanak tanıyor. 4 farklı boyutta matkap başlığı, tekerlek fırçası ve iç mekan toz fırçasıyla hem iç hem de dış temizlik için kullanılabiliyor.

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Bu içerik 29 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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