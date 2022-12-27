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Araç sahipleri dikkat! Telefonuna gelen mesajı gördü, gözlerine inanamadı

27.12.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de yaşayan Emrah Bal telefonuna gelen mesajla şoke oldu. Mesajda Bal'ın aracına 750 kilometre uzaklıktaki Ankara’da trafik cezası yazıldığı bilgisi vardı. Gördüklerine inanamayan Bal, ceza yazıldığı gün aracının Gümüşhane'de olduğunu söyledi. Bal yaptığı açıklamada "Muhtemelen aynı renkteki araç için aynı plakayı bastırıp ikiz plaka adı altında kaçak kullanıyorlar plakayı" dedi.

Araç sahipleri dikkat! Telefonuna gelen mesajı gördü, gözlerine inanamadı

Gümüşhane'de yaşayan Emre Bal, internete satışa koyduğu aracına ceza gelince hayatının şokunu yaşadı. Cezanın Gümüşhane'ye 750 kilometre uzaklıktaki Ankara’da yazıldığını gören Bal, cezanın yazıldığı gün aracının Gümüşhane'de olduğunu söyledi. Bal, "Bu ikiz plakayı, kaçak plakayı yapan kişiler ölümlü kaza veya kaçakçılık gibi durumlara karışırsa ne yaparız bilmiyorum" dedi.

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GÖRDÜĞÜNE İNANAMADI

Kent merkezinde yaşayan ve bir kamu kurumunda görev yapan 35 yaşındaki Emrah Bal, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen bir kısa mesajla hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

Telefonuna gelen mesajda Ankara’da İstanbul yolu uygulama noktasında şahsi aracına ait plakaya trafik cezası yazıldığını görünce gördüklerine inanamayan Bal, hemen e-Devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

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Kontrollerde aracının plakasına ilgili kanunun 47/1-A maddesi gereğince ceza yazıldığını gören Bal, bu kez İl Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu sorguladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünü de arayan Bal, hiçbir şekilde sonuç alamayınca ceza yazıldığı anda Gümüşhane’de olduğunu ispat ederek cezanın iptali için dava açtı.

Aracını internette satışa koyduğu için fotoğraflarda görünen plakaların bazı art niyetli kişiler tarafından ikiz plaka üretilerek bu tür durumlar yapılabileceği bilgisine ulaştığını kaydeden Bal, plakasına cezanın yazıldığı gün Gümüşhane’de işyerinde olduğunu, aracının da Cumhuriyet Caddesinde park halinde olduğunu söyledi.

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"ARAÇ GÜMÜŞHANE'DE VE ANKARA'DAN CEZA GELİYOR"

Telefondaki ceza mesajını sabah saatlerinde gördüğünü ve dolandırıcı olabilir diyerek çok itibar etmediğini kaydeden Bal, “Daha sonrasında e-Devlete girdiğim zaman cezanın var olduğunu fark ettim ve şok oldum. Ben Gümüşhane ilindeyim, araç Gümüşhane'de ve Ankara'dan ceza geliyor. Akabinde Emniyet Müdürlüğüne gittiğimde ceza yazıldığı söylendi. Ben Gümüşhane’deyim ve araç Gümüşhane'de dediğimde Ankara Trafik Şube Müdürlüğü aramamı söylediler. Aradığımda doğrudur beyefendi cezanız yazılmış. Peki ben Gümüşhane’deyim, araç burada bu cezayı kabul etmiyorum gibisinden birşeyler dedim. Beyefendi Ankara Sulh Cezaya başvurmanız gerekiyor denildi. Akabinde gittim başvurumu yaptım” dedi.

"ANKARA'YA BEN DE, ARAÇ DA GİTMEDİ"

Aracın ceza yazıldığı gün Gümüşhane kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir otelin önünde park halinde olduğunu kaydeden Bal, “Yani Gümüşhane ilinde zaten bu araç. Ben de buradayım. Ankara iline bu süreçte hiç gitmedim, araç da gitmedi. Muhtemelen aynı renkteki araç için aynı plakayı bastırıp ikiz plaka adı altında kaçak kullanıyorlar plakayı. Muhtemelen kontrol noktasından kaçmıştır şahıs. Bu sebeple sadece plakayı aldıkları için plaka benim üzerime olduğu için ceza benim üzerime geldi. Daha kötüsü de olabilirdi. Allah korusun farklı kazalar, ölümlü kazalar olabilirdi. Bu konularda vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Devletimizden çözüm bekliyorum, çözeceğine de inanıyorum. Gerekli işlemleri başlattık. Bu ikiz plakayı, kaçak plakayı yapan kişiler ölümlü kaza veya kaçakçılık gibi durumlara karışırsa ne yaparız bilmiyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Gümüşhane trafik cezası

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