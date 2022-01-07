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Araç sahipleri şaşkına döndü... 20 yıl öncesinde takılı kaldı

07.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda markalı otomobil sahiplerinden bazıları, yaşadıkları bir arıza sonucu şaşkına döndü. Çünkü otomobillerdeki tarih 2022'yi değil, 20 yıl önceye takılıp 2002 yılını gösteriyordu.

Araç sahipleri şaşkına döndü... 20 yıl öncesinde takılı kaldı

Otomobillerde bazen ufak tefek sorunlarla karşılaşmak mümkün. Ancak bazı otomobil sahiplerinin çeşitli forumlarda dile getirdiği bir sorun, oldukça dikkat çekici. Çünkü araçlar, sorun nedeniyle 1 Ocak 2022 sonrası 20 yıl geriye gitti.

OTOMOBİLLER 2002'YE GERİ DÖNDÜ

Yurt dışındaki kaynaklara göre, Honda ve Acura markalı araç sahipleri, yılbaşında başlayan garip bir sorunla karşılaştı. Hatadan etkilenen araçlardaki tarih 2002 yılında takılı kaldı. Sorun, raporlara göre model yılı 2004 ve 2012 arasında değişen bir dizi otomobili etkiliyor gibi görünüyor.

Honda araç sorunu

ABD ve İngiltere'deki araçları etkileyen sorun için şimdilik bir çözüm olmadığı ifade ediliyor. Fakat Honda bir çözüm üzerinde çalıştığını bildirirken, herhangi bir çözüm bulunamasa dahi sorunun ayında otomatik olarak çözüleceğini söylüyor.

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Honda
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