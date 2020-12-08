Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim!

Araç sahiplerine müjde! İndirimden faydalanmak isteyenlerin yapması gereken bazı adımlar var. İlk adım olarak e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine girip gerekli başvuruyu yapmak. Bizlerde MTV ve trafik cezalarında faizsiz ve indirimli ödemenin şartlarını sizler için sıraladık.

ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! BÜYÜK İNDİRİM!

Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen talimatla ekonomide büyük barış dönemi tüm hızıyla başladı ve otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Bu haber Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası olanlar için büyük fırsat oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması için bir broşür hazırladı. Bu broşür gib.gov.tr adresinden yayınlandı.

BÜYÜK İNDİRİM HANGİ MTV VE TRAFİK CEZALARINDA GEÇERLİ OLACAK?

Büyük indirimi kapsayan MTV ve trafik cezaları şu şekilde sıralanıyor: Motorlu taşıtlar vergisi, geçiş ihlalleri. Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek.

PEŞİN ÖDEYEN FAZİ ÖDEMEYECEK

Yapılandırılan tutarın tamamının peşin ödeyenlerin, yapılandırılan borçlarına herhangi bir katsayı uygulanmayacak. Düzenlemede sıfır faizli MTV ve ceza ödemesin için belirtilen tek ön şart ödemelerin şubat ayından önce yapılması.