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Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim!

08.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim!

Araç sahiplerine müjde! Otomobili sahiplerine büyük bir müjde Gelir İdaresi Başkanlı tarafından verildi. Beklenen broşürler GİB tarafından yayınlandı. Motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlar ve trafik cezası olanları ilgilendiren düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 20 günden fazla zaman var.

Araç sahiplerine müjde! İndirimden faydalanmak isteyenlerin yapması gereken bazı adımlar var. İlk adım olarak e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine girip gerekli başvuruyu yapmak. Bizlerde MTV ve trafik cezalarında faizsiz ve indirimli ödemenin şartlarını sizler için sıraladık.

Araç sahiplerine büyük müjde

ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! BÜYÜK İNDİRİM!

Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen talimatla ekonomide büyük barış dönemi tüm hızıyla başladı ve otomobili olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Bu haber Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası olanlar için büyük fırsat oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması için bir broşür hazırladı. Bu broşür gib.gov.tr adresinden yayınlandı.

Araç sahiplerine büyük müjde

BÜYÜK İNDİRİM HANGİ MTV VE TRAFİK CEZALARINDA GEÇERLİ OLACAK?

Büyük indirimi kapsayan MTV ve trafik cezaları şu şekilde sıralanıyor: Motorlu taşıtlar vergisi, geçiş ihlalleri. Kasım 2020 tarihi ile kesinleşmiş, ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş cezalar yapılandırılabilecek.

Araç sahiplerine büyük müjde

PEŞİN ÖDEYEN FAZİ ÖDEMEYECEK

Yapılandırılan tutarın tamamının peşin ödeyenlerin, yapılandırılan borçlarına herhangi bir katsayı uygulanmayacak. Düzenlemede sıfır faizli MTV ve ceza ödemesin için belirtilen tek ön şart ödemelerin şubat ayından önce yapılması.

Araç sahiplerine büyük müjde

MTV VE TRAFİK CEZALARINDA İNDİRİM NASIL HESAPLANIR?

Bir örnek üzerinde gitmek gerekirse Temmuz 2019 vadeli bir idari para cezanız var. 488 lira olan bu borç ile vergi dairesine başvurdunuz. Ocak 2021 tarihine kadar bu borcu peşin olarak ödediniz. Bu doğrultuda, idari para cezası aslı olan 488 liradan yüzde 25 oranında ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Yani 368 Lira ödediğinizde borcunuza herhangi bir kat sayı yansıtılmayacak.

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