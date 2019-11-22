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Araç sahiplerini EFT yalanıyla dolandıran şahsı jandarma yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:40 | Son Güncelleme

Denizli’de internet üzerinden araçlarını satan vatandaşları EFT yalanıyla dolandırdığı iddia edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Operasyon, Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapıldı.

Denizli’de internet üzerinden araçlarını satan vatandaşları EFT yalanıyla dolandırdığı iddia edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon, Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapıldı. Denizli ve diğer kentlerde meydana gelen dolandırıcılık ihbarı olayları üzerine harekete geçen ekipler, 45 yaşındaki H.D., isimli kadını takibe aldı. Şahsın, dolandırıcılık olayında aynı yöntemi kullandığı öğrenildi. H.D.’nin, satılık olan araçların sahiplerine farklı günlerde tek bir saat belirtmesi ile noterde buluştuğu öğrenildi. Sonrasında araç sahiplerine EFT yaptığını söyleyerek 16.30’da EFT kapandığı için paranın ertesi gün hesaplarına geçeceğini söyleyip para transferinin dekontunu araç sahiplerine gösterdiği kaydedildi. Ardından şahsın araç satışlarını noterden yaptığı ve otomobillerin kayıtlarını üzerine geçirdikten sonra EFT işlemini iptal ettiği belirtildi.

Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi’nde bir kişiyi daha dolandırdığını belirlemesinin ardından jandarma ekiplerinin operasyon ile H.D., yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D., ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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