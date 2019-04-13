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Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta göçükçülük yapan Ali Furkan Eren, son dönemde göçükçülere rağbetin arttığını söyledi.Göçükçüler özellikle araçların farklı noktalarında meydana gelen yamulma, eğilme, bükülme gibi hasarları düzelterek araçların orijinal görüntüsüne dönmesini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta göçükçülük yapan Ali Furkan Eren, son dönemde göçükçülere rağbetin arttığını söyledi.
Göçükçüler özellikle araçların farklı noktalarında meydana gelen yamulma, eğilme, bükülme gibi hasarları düzelterek araçların orijinal görüntüsüne dönmesini sağlıyor. Kaportacılarda boyatılan araçların değerinin düşmesi de, araç sahiplerini öncelikle göçükçülere yöneltiyor.
Araçlarda hasar gören bölgelere boyasız onarım yaparak araçların değer kaybının önüne geçen göçükçülere son dönemde artan rağbetle ilgili olarak konuşan Göçükçü Ali Furkan Eren, ’’Boyasız onarım, araçlarda oluşan küçük hasarları boyamadan, zaman kaybettirmeden, arabaya değer kaybettirmeden, kaskoyu bozmadan, araca tramer yansıtmadan düzeltiyoruz’’ dedi.
Araç sahiplerine zamandan kazandırdıklarını belirten Eren, ’’Boyadan da kar ediyorlar. Böyle durumlarda araç sahiplerine önerim ilk önce göçükçülere getirmeleridir. Eğer yapabiliyorsa, göçükçü aracınızı düzeltir. Göçükçü aracınızı yapamazsa boyatırsınız. Kaporta, boya, göçük, mekanik hepsi ayrı bir sektör. Göçük işi bir kaportacının yapamayacağı bir iştir. Çünkü dalı farklı, sektörü farklıdır. Bunun eğitimini alması gerekir. Minimum iki sene eğitimini alır ve illa kaportacı olması şart değil. Bu yüzden bizde insanları teşvik ediyoruz. Araçları boyamadan yaptırabiliyorsanız, yaptırın. 100 bin liralık bir aracın boyanmasını durumunda minimum kaybedeceği değer 7-8 bin liradır. Göçükçülerde yapılması durumunda bu şekilde olmaz’’ diye konuştu.

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler

Araç sahiplerinin yeni gözdesi kaportacılar değil göçükcüler
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