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"Araç satın alma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

"Araç satın alma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, internet üzerinden iletişime geçtikleri 7 kişiyi araçlarını satın alma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galeri açarak internet sitelerindeki ilanlardan iletişime geçtikleri 7 kişiden senetle araçlarının vekaletini alan, senetlerin ödeme günü yaklaştığında ise iş yerlerini boşaltıp kaçtığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Denizli'de düzenlenen operasyonda İ.K. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Dolandırıcılığı

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