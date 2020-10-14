HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araç seyir halindeyken iki arkadaş arasında kanlı hesaplaşma

Araç seyir halindeyken iki arkadaş arasında kanlı hesaplaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Pendik’te trafikte seyir halindeki otomobilin içerisindeki 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Pendik’te trafikte seyir halindeki otomobilin içerisindeki 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin araması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Pendik’de Çamlık Mahallesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut K. arkadaşı Barış K. ile birlikte 34 KH 2124 plakalı otomobiliyle trafikte seyir haldeyken aralarında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilin seyir halindeki kavga esnasında Mesut K. tabancayla vurularak yaralandı. Mesut K. otomobili durduktan sonra cep telefonu ile ailesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen kardeşi Mesut K. çevrede bulunan bir özel hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Mesut K.’nın durumu ağır olduğu öğrenildi. Araçtan inen Barış K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis şerit çekerek geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri aracı incelerek olay ile ilgili tüm bulguları araştırdı. Öte yandan polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Barış K. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktıSevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Diğer Haberler
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Son dakika: Can Dündar hakkında istenen ceza belli oldu
Can Dündar'la ilgili flaş gelişme
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla gündeme oturan AYM Üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama
'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla gündeme oturan Yıldırım'dan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.