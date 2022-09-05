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Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

05.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Aracında çakar olan bir kişi "Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum. Artık yapacak bir şey yok. Söktürüp cezasını ödeyeceğiz" diye konuşurken 1823 lira idari para cezası uygulandı.

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Ankara'da çakar lamba kullanan araçlara yönelik yapılan denetimde bir vatandaşa aracında kullanmadığı halde çakar bulundurmaktan 1823 lira idari para cezası uygulandı.

AA-20220905-28815775-28815774-ANKARADA_CAKARLI_ARAC_DENETIMI_YAPILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda Ulus-Kızılay istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu. Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edildi.

"ÇAKARLARIN TAKILI OLMASI DA YASAKMIŞ"

Uygulama sırasında durdurulan İbrahim Koç'a ait araçta yapılan incelemede çakar tespit edildi.

Polis ekiplerine aracını yeni aldığını, çakar lambalarının kullanım dışı olduğunu beyan eden Koç, "Çakarları kullanmıyorum. Kullanımının cezası olduğunu düşünüyordum. Çakarların üzerinde takılı olması da yasakmış, bilmiyordum. Artık yapacak bir şey yok. Söktürüp cezasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

Polis ekipleri, sürücüye aracında yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba bulundurduğu için 1823 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara çakar lamba
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