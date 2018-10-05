Araç Temizliğinde “Yerinde” Hizmet: OtoParlat!

Günlük hayatın hızını yakalamak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Hayatı kolaylaştıracak çözümler arayışı da bir yandan aynı oranda artıyor. OtoParlat, teoride sıradan gözüken ama pratikte hiç kolay olmayan oto yıkama konusuna bir çözüm getiriyor ve hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulamayı araç sahiplerinin beğenisine sunuyor.
Otoparlat uygulamasına kaydolan kullanıcılar, araçlarının bulunduğu lokasyona, OtoParlat çalışanları tarafından sağlanacak iç-dış yıkama, dış yıkama, motor temizliği, motosiklet temizliği, hızlı cila ve detaylı jant temizliği gibi hizmetleri sipariş verebiliyor. OtoParlat bu hizmetleri sağlarken su kullanmazken, bitki özünden üretilen ve araç başına ortalama 90 litre tasarruf sağlayan özel bir solüsyon kullanıyor.
Haftalık işleriniz arasında araç temizliğine vakit ayırmanıza artık gerek yok. Aracınızın bakım ihtiyaçlarını bulunduğu noktada bir tık’la kolayca karşılayarak temiz ve pırıl pırıl bir aracın keyfini sürebilirsiniz.
OtoParlat güncel hizmet noktaları; Etiler, Ulus, 4. Levent, Ortaköy, Bebek Bölgesi, Bağdat Caddesi ve Maslak Plazalar olarak belirlenmiştir. İlerleyen dönemlerde hizmet noktaları genişletilecektir.
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