Araç tescil tarihi nedir, nerede yazar? Araç tescil tarihi nasıl öğrenilir?

Üzerinde kayıtlı araç bulunan araç sahibi olan kişilerin edinmesi gereken belgelerden biri de araç tescil belgesidir. Araç tescil belgesine sahip olan kişiler araçlarının resmî olarak var olduğunu ispat edebilir. Böylece trafiğe çıkmasında yasalar açısından hiçbir engel kalmaz. Aksi takdirde araç trafiğe çıkamaz ve araç tescili yapılana kadar trafikten men edilir.

Araç tescil tarihi nedir?

Bir aracın sahip olduğu tescil tarihi o aracın trafiğe resmî olarak çıkabildiği tarihtir. Araç üretiminden sonra tüm işlemleri tamamlanır ve hemen ardından trafiğe çıkabilir. Bu tarih o aracın tescil tarihidir. Her aracın tescil tarihi olmalıdır.

Hem sıfır araba alırken hem de ikinci el araç satın alma işlemlerini yaparken araç tescil tarihine bakılmalıdır. Araç tescil tarihi çeşitli yollardan sorgulanabilir ve aracın trafiğe ilk çıkış tarihi sorgulama ile öğrenilebilir.

Araç tescil tarihi ne demektir?

Araç tescil tarihi bir aracın ne zaman ilk kez trafiğe çıktığını ifade eder. Her araç için geçerli olan bu durum ile o aracın imal edildikten sonra ilk kez ne zaman trafiğe çıkıldığını öğrenebilmek mümkün olur.

Trafiğe resmî olarak çıkma hakkı da sağlayan araç tescil tarihi her aracın sahibinde olmalıdır. Gerektiğinde yapılan çevirmeler ve kontrollerde ilgili ve yetkili kurum ve kişilere bu bilgiyi verebilmelidir.

Araç tescil tarihi nerede yazar?

Resmî olarak varlığı bulunan tüm araçların araç tescil tarihi vardır. Bu tarih bilgisi her araca ait ruhsatın içinde yer almak durumundadır. Aracın trafiğe çıkış tarifi araca ait ruhsatın içinde yazılı olmak zorundadır.

Yeni araçlarda aracın trafiğe çıktığı tarih o aracın tescil tarihi olarak ifade edilir. Bir araca ait tescil tarihi bilinmeli bilinmiyorsa mevcut bir sistem üzerinden ve yetkili kurum ya da kuruluşlardan öğrenilmelidir.

Araç tescil tarihi nasıl öğrenilir?

Araç tescil tarihi öğrenmek için sorgulama yapmak gerekir. Bu sorgulama birkaç farklı yöntem ile yapılabilir. Bunlardan biri de kısa mesaj yoludur. Mesaj hattı olan 5664 numarasına mesaj göndererek araç tescil tarihi öğrenilebilir.

DETAY yazarak boşluk bırakıp aracın plakası da eklendikten sonra mesaj olarak 5664 numaralı hatta gönderilirse o aracın araç tescil tarihi, plaka il değişimi, kasko durumu gibi çeşitli araç hakkındaki detaylara ulaşabilmek mümkün olur.