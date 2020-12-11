Araç trafik sigortası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Trafik sigortası aktif olarak kullanılan ve çalışır durumdaki tüm araçlar için yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. Aksi takdirde cezai işlemler uygulanır. Araç trafik sigortası sizin değil kaza sırasında karşı tarafın veya üçüncü kişilerin mal ve can kayıplarını koruma altına alır. Adınıza kayıtlı olması durumunda araç trafik sigorta sorgulaması bilgi ve gözetim merkezi aracılığıyla online olarak yapılabilir. Araç Trafik Sigortası Neden Yapılır? Araç trafik sigortası olası bir kaza durumunda mağdur olmamanız ve sebep olunan hasarın karşılanabilmesi adına zorunlu kılınmıştır. Gerçek ya da tüzel kişilere ait taşıtların trafiğe çıkmadan önce her bakımdan hazır olmaları gereklidir. Sigorta da bunlardan bir tanesidir. Birbiri ile sıklıkla karıştırılabilen iki türü vardır; trafik ve kasko sigortası. Trafik sigortası zorunlu olmakla birlikte kasko sigortası kişilerin tercihleri doğrultusunda alabileceği bir karardır ve olası durumda kişinin kendi zararlarını karşılar. Trafik sigortasının belirli miktarlardaki hasar tutarını karşılayabilmek için yıllık olarak yenilenmesi gerekir. Sigorta acenteleri aracılığı ile yaptırdığınız trafik sigortası ile olası kaza durumunda doğan maddi sorumluluktan kendinizi korumuş olursunuz. Bu maddi yükümlülükler, kaza durumunda zarar gören aracın tamiratı, karşı taraftaki sürücü ya da yolcuların hastanede tedavi görmesini gerektiren durumları ve hatta vefat etmeyi kapsar. Yapacağınız araç trafik sorgu sonuçları ile sigortanızın güncel durumunu ve hangi acente üzerinden yaptırdığınızı öğrenebilirsiniz.

Araç Trafik Sigorta Poliçesi Ne Demektir? Poliçe, sahip olduğunuz maddi varlıkları korumak için sigorta şirketleri ile aranızda yapılan ve karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak düzenlenen belgedir. Genel ve özel şartlar olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Genel şartlarda, adınız soyadınız kimlik bilgileriniz gibi size ait bilgiler ile sigorta şirketine ait bilgiler, poliçenin başlangıç bitiş tarihi, aracınız ile ilgili şasi numarası vb veriler yer alır. Özel şart ise kişisel olarak sizin gereksinimlerinize göre şekillenen şartlardır. Trafik sigortaları üç temel teminata sahiptir. Bunlar;

Kaza başına araç hasar teminat; kaza yapmanız durumunda her bir araç için hasar tutarının karşılanmasını kapsar.

Kaza başına kişisel sağlık giderleri teminat; kaza yapmanız durumunda araç içinde bulunan kişi sayısına bağlı bir durum oluşmaktadır ve aracın türüne göre değişen teminatlar söz konusudur.

Kişi veya kaza başına ölüm ve sakatlanma teminatı; kaza durumunda ölüm olması halinde defin işlemler ve ölen kişinin yakınlarına ödenecek manevi tazminatını temin edilmesidir. Kaza sonucunda sakatlanma olmuş ise kısmi ya da tamamen iş göremez hale gelen kişiye ödenmesi gerken tazminatların teminatıdır.

Sigorta, sizi bu durumların tamamından korur. Gerekli olan her tazminat sigorta şirketlerince sizin adınıza karşı tarafa ödenir. Araç Trafik Sigorta Poliçesi Nasıl Sorgulanır? Adınıza kayıtlı ticari ya da şahsi tüm taşıtların araç trafik poliçe sorgulama işlemini T.C. kimlik ve plaka numaranız ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için direkt olarak e-Devlet üzerinden giriş yapmanız ve açılan sayfada plaka numaranızı girmeniz yeterlidir. Sorgulama işlemini gerçek veya tüzel kişi olarak yapabilirsiniz. Açılan sayfadan sigorta poliçe numarası, hangi şirket tarafından yapıldığı, başlangıç bitiş tarihi gibi bilgilere ve tüm teminat detaylarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca bilgilerinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde sigorta şirketlerine ait internet sitelerinden de sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu yolla sorgulama yapmanız halinde poliçenizin örneğini e-postanıza gönderilmesini de talep edebilirsiniz. Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır? Trafik cezası sorgusu gerçek ya da tüzel kişiler için iki şekilde yapılabilir. Araç trafik borcu sorgulama seçeneklerinden ilki direkt e-Devlet sistemine giriş yapılmasıdır. Sistem içerisinde e-hizmetler kısmından araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısından açılır. Sayfada sizden istenen bilgileri girmeniz durumunda tüm bilgiler ekranda görüntülenebilir. İkinci seçeneğiniz Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine girmektir. Sayfada ceza ve otopark sorgulama bağlantısını açar ve sayfada gerekli onayları verirseniz son bir yıllık cezalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aracınızın çekilmesi durumunda ceza ve otopark sorgulama ile nerede olduğunu hızlıca öğrenebilirsiniz. Ceza ödemesinde otopark ve çekici masrafının da ayrı kalemler halinde hesaplanacağını hatırlamalısınız. Araç trafik cezası sorgulama plakadan başka bilgi girilerek gerçekleştirebilecek bir işlem değildir.