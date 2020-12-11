HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Araç trafik sigortası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Araç trafik sigortası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

11.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Araç trafik sigortası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Araç Trafik Sigortası Neden Yapılır?
  • Araç Trafik Sigorta Poliçesi Ne Demektir?
  • Araç Trafik Sigorta Poliçesi Nasıl Sorgulanır?
  • Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?
  • Trafik Cezası Ödeme Yolları

Araç trafik sigortası ticari veya şahsi tüm taşıtlara yapılması gereken yasal bir zorunluluktur. Her türlü sigorta sorgulama işlemini e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Nasıl mı? Detayları yazının devamında bulabilirsiniz.

Trafik sigortası aktif olarak kullanılan ve çalışır durumdaki tüm araçlar için yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. Aksi takdirde cezai işlemler uygulanır. Araç trafik sigortası sizin değil kaza sırasında karşı tarafın veya üçüncü kişilerin mal ve can kayıplarını koruma altına alır. Adınıza kayıtlı olması durumunda araç trafik sigorta sorgulaması bilgi ve gözetim merkezi aracılığıyla online olarak yapılabilir.

Araç Trafik Sigortası Neden Yapılır?

Araç trafik sigortası olası bir kaza durumunda mağdur olmamanız ve sebep olunan hasarın karşılanabilmesi adına zorunlu kılınmıştır. Gerçek ya da tüzel kişilere ait taşıtların trafiğe çıkmadan önce her bakımdan hazır olmaları gereklidir. Sigorta da bunlardan bir tanesidir. Birbiri ile sıklıkla karıştırılabilen iki türü vardır; trafik ve kasko sigortası. Trafik sigortası zorunlu olmakla birlikte kasko sigortası kişilerin tercihleri doğrultusunda alabileceği bir karardır ve olası durumda kişinin kendi zararlarını karşılar. Trafik sigortasının belirli miktarlardaki hasar tutarını karşılayabilmek için yıllık olarak yenilenmesi gerekir. Sigorta acenteleri aracılığı ile yaptırdığınız trafik sigortası ile olası kaza durumunda doğan maddi sorumluluktan kendinizi korumuş olursunuz. Bu maddi yükümlülükler, kaza durumunda zarar gören aracın tamiratı, karşı taraftaki sürücü ya da yolcuların hastanede tedavi görmesini gerektiren durumları ve hatta vefat etmeyi kapsar. Yapacağınız araç trafik sorgu sonuçları ile sigortanızın güncel durumunu ve hangi acente üzerinden yaptırdığınızı öğrenebilirsiniz.

Araç Trafik Sigorta Poliçesi Ne Demektir?

Poliçe, sahip olduğunuz maddi varlıkları korumak için sigorta şirketleri ile aranızda yapılan ve karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak düzenlenen belgedir. Genel ve özel şartlar olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Genel şartlarda, adınız soyadınız kimlik bilgileriniz gibi size ait bilgiler ile sigorta şirketine ait bilgiler, poliçenin başlangıç bitiş tarihi, aracınız ile ilgili şasi numarası vb veriler yer alır. Özel şart ise kişisel olarak sizin gereksinimlerinize göre şekillenen şartlardır. Trafik sigortaları üç temel teminata sahiptir. Bunlar;
Kaza başına araç hasar teminat; kaza yapmanız durumunda her bir araç için hasar tutarının karşılanmasını kapsar.
Kaza başına kişisel sağlık giderleri teminat; kaza yapmanız durumunda araç içinde bulunan kişi sayısına bağlı bir durum oluşmaktadır ve aracın türüne göre değişen teminatlar söz konusudur.
Kişi veya kaza başına ölüm ve sakatlanma teminatı; kaza durumunda ölüm olması halinde defin işlemler ve ölen kişinin yakınlarına ödenecek manevi tazminatını temin edilmesidir. Kaza sonucunda sakatlanma olmuş ise kısmi ya da tamamen iş göremez hale gelen kişiye ödenmesi gerken tazminatların teminatıdır.

Sigorta, sizi bu durumların tamamından korur. Gerekli olan her tazminat sigorta şirketlerince sizin adınıza karşı tarafa ödenir.

Araç Trafik Sigorta Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

Adınıza kayıtlı ticari ya da şahsi tüm taşıtların araç trafik poliçe sorgulama işlemini T.C. kimlik ve plaka numaranız ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için direkt olarak e-Devlet üzerinden giriş yapmanız ve açılan sayfada plaka numaranızı girmeniz yeterlidir. Sorgulama işlemini gerçek veya tüzel kişi olarak yapabilirsiniz. Açılan sayfadan sigorta poliçe numarası, hangi şirket tarafından yapıldığı, başlangıç bitiş tarihi gibi bilgilere ve tüm teminat detaylarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca bilgilerinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde sigorta şirketlerine ait internet sitelerinden de sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bu yolla sorgulama yapmanız halinde poliçenizin örneğini e-postanıza gönderilmesini de talep edebilirsiniz.

Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?

Trafik cezası sorgusu gerçek ya da tüzel kişiler için iki şekilde yapılabilir. Araç trafik borcu sorgulama seçeneklerinden ilki direkt e-Devlet sistemine giriş yapılmasıdır. Sistem içerisinde e-hizmetler kısmından araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısından açılır. Sayfada sizden istenen bilgileri girmeniz durumunda tüm bilgiler ekranda görüntülenebilir. İkinci seçeneğiniz Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine girmektir. Sayfada ceza ve otopark sorgulama bağlantısını açar ve sayfada gerekli onayları verirseniz son bir yıllık cezalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aracınızın çekilmesi durumunda ceza ve otopark sorgulama ile nerede olduğunu hızlıca öğrenebilirsiniz. Ceza ödemesinde otopark ve çekici masrafının da ayrı kalemler halinde hesaplanacağını hatırlamalısınız. Araç trafik cezası sorgulama plakadan başka bilgi girilerek gerçekleştirebilecek bir işlem değildir.

Trafik Cezası Ödeme Yolları

İnternetin hayatınıza kattığı kolaylıklardan birisi de trafik cezalarını online olarak internet bankacılığı ile ya da ATM’lerden ödeme imkanınızın olmasıdır. Elbette kesilen cezanızı o anda trafik memuruna peşin olarak ödeyebilirsiniz. Fakat günümüzde EDS vasıtası ile de ceza kesilmesi söz konusu olduğundan, belirli aralıklarla araç trafik ceza sorgu işlemlerini tekrarlamanızda fayda vardır. İnternet bankacılığı dışında e-Devlet sistemindeki adımları uygulayarak kolayca borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnteraktif Vergi Dairesi bölümünden beyana dayalı şekilde motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası ödemesi yapılabilir. Bir başka seçenek de pttAVM aracılığı ile ödeme yapılabilmesidir. Plaka ve T.C. numaranızı girerek kolaylıkla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Trafik cezalarında tebliğ tarihinden itibaren en kısa sürede ödenmesini sağlamak amacıyla cezai indirim uygulaması yapılmaktadır. Gecikme durumunda da %5 aylık faiz eklemesi yapıldığını hatırlamanızda fayda vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Ganglion kisti belirtileri nelerdir?Ganglion kisti belirtileri nelerdir?
İzzet Ulvi Yönter'in hayatıİzzet Ulvi Yönter'in hayatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Koronavirüste bulaş riski ne zaman bitiyor?

Koronavirüste bulaş riski ne zaman bitiyor?

Japonya’da kuş gribi salgını tehlikesi büyüyor

Japonya'da yeni alarm: Hızla yayılıyor!

Koronavirüse yakalanırsanız ağır mı hafif mi geçireceksiniz? Cevabı o gende saklıymış

Koronavirüse yakalanırsam nasıl geçiririm?

Greyfurtun faydaları nelerdir? Kimler greyfurt yememeli?

Greyfurtun kalp ve böbrek sağlığına faydaları

Ganglion kisti nedir?

Ganglion kisti belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Cinsel isteksizliğe de neden oluyormuş

Koronavirüs kısır mı yapıyor? Dünyanın konuştuğu araştırma

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.