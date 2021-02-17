Araca bağladıkları kızakla caddede kaydılar!

Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar

Bursa'sa 2 genç aracın arkasına bağladıkları kızakla kaydı. Gençlerin, yaklaşık 2 kilometre süren kızaklı yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa’da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken öte yandan da renkli sahneler yaşanmasına neden oluyor. İnegöl’de 4 gündür devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda 2 genç kızakla kaydı. Ancak gençlerin bindiği kızak, iple bağlandıkları bir otomobile tarafından çekildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Gençlerin kızak üzerindeki yaklaşık 2 kilometrelik tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ardından da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülere, gençlerin cadde üzerinde kızakla ilerledikleri, sokaklara dönüş yaptıkları ve kasislerden geçtikleri anlar yansıdı.

DHA



