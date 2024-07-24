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  4. Araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandılar! İnfial yaratan görüntü sosyal medyada yayıldı

Araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandılar! İnfial yaratan görüntü sosyal medyada yayıldı

24.07.2024 11:41
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İsrail'in Filistin'deki zulümleri korkunç şekilde devam ediyor. Askerlerin son iki günde iki kez baskın düzenlediği Tulkerim kentinden gelen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. İsrail askerlerince gözaltına alınan genç araca bağlanıp canlı kalkan olarak kullanıldı.

Araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandılar! İnfial yaratan görüntü sosyal medyada yayıldı

7 Ekim'den bu yana süren çatışmada İsrail ordusunun hedefinde son günlerde Tulkerim kenti var. Kentteki baskınlarda büyük yıkım yaşandı, can kayıpları da var.

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EVİ KUŞATTILAR

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir evi kuşatma altına aldı. Haberde, Tukerim'e bağlı Azbet el-Cerad bölgesinde kuşatma altına alınan evin çevresinde çatışma yaşandığına dikkat çekilerek, İsrail ordusunun evi kamikaze drone ile vurduğu vurgulandı.

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CANLI KALKAN SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde de, kente baskın düzenleyen İsrail askerlerince gözaltına alınan bir Filistinlinin askeri bir aracın üstüne bağlanarak canlı kalkan olarak kullandığı görüldü.

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Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin kente baskın düzenlediğine dikkat çekilerek, çok sayıda insansız hava aracının da kentin üzerinde uçtuğu vurgulandı.

Haberde, Tulkerim'in Azbet el-Cerad bölgesine çok sayıda askeri araç ile buldozer ve kepçe sevk edildiği kaydedildi.

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İsrail güçlerinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

BUNU İLK KEZ YAPMIYORLAR

İsrail askerleri, 22 Haziran'da, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cebin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 genci silahla yaraladığını, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu ifade etmişti.

Filistinli yaralı gencin askeri cipin ön kısmına bağlanmış halde götürüldüğü görüntüler sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde, söz konusu askeri cipin, iki ambulansın arasından geçip gittiği yer almıştı.

Görgü tanıkları da askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını ifade etmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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