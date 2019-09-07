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Araca giren arı kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Siirt'te arının girmesiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın kayalıklara çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Bişkin (21) yönetimindeki 56 DA 467 plakalı hafif ticari aracın içine merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında arı girdi.

Arıdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak Botan Çayı kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.

Yaralanan sürücü Bişkin, Davut (21) ve İbrahim Bişkin (25) ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Bişkin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Siirt trafik kazası

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