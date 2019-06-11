Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, bir aracın içine sıkışan yavru kedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Millet Caddesi’ndeki bir otoparktan gelen kedi sıkışması ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri 3 dakikada olay yerine ulaştı.

Kedinin, otomobilin içindeki plastik panele sıkıştığını tespit eden itfaiyeciler, ilk olarak kaputun içinden hayvana ulaşmaya çalıştı. Daha sonra araç otopark dışına çıkarılarak kurtarma çalışmalarına Millet Caddesi’nin kenarında devam edildi. Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada oksijen sıkılarak yavru kedinin sıkıştığı panelden kurtulması sağlandı.

Sağlık durumu kontrol edilen kedi parka bırakıldı. Araç sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

