HABER

Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, bir aracın içine sıkışan yavru kedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Millet Caddesi’ndeki bir otoparktan gelen kedi sıkışması ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri 3 dakikada olay yerine ulaştı.

Kedinin, otomobilin içindeki plastik panele sıkıştığını tespit eden itfaiyeciler, ilk olarak kaputun içinden hayvana ulaşmaya çalıştı. Daha sonra araç otopark dışına çıkarılarak kurtarma çalışmalarına Millet Caddesi’nin kenarında devam edildi. Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada oksijen sıkılarak yavru kedinin sıkıştığı panelden kurtulması sağlandı.

Sağlık durumu kontrol edilen kedi parka bırakıldı. Araç sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldüBodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü
Otomobile giren kediyi itfaiye kurtardıOtomobile giren kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB İTFAİYE

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı!

Antalya Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.