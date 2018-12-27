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Araca sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 02:13 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Subaşı Mahallesi Son Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 45 TM 860 plakalı hafif ticari aracın sağ ön teker bölümünden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler, araç hareket ettiği sırada sahibini uyardı. Aracın sürücüsü Harun Çetin, klima kayışına sıkışan yavru kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, 25 dakikalık çalışma sonucunda aracın sağ ön tekerini söküp, kayışın bulunduğu bölgeyi gevşetti. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, hızla olay yerinden kaçtı.
Aracın sürücüsü Harun Çetin, itfaiye ekiplerine teşekkür edip, "2 metre kadar gitmiştim ki Allah'tan kediyi vatandaşlar fark edip, uyardı. Yoksa telef olabilirdi" dedi.

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