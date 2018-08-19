Aracı arızalanınca istasyondaki kaçak akaryakıtı ortaya çıkardı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)-KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Yahşihan'da H.Ç. , Kılıçlar köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldı. Aracı arızalanan H.Ç., aldığı yakıttan dolayı arızalandığını tespit ederek, akaryakıt istasyonundan şikayetçi oldu. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine M.Ç.'ye ait akaryakıt istasyonuna düzenlediği operasyonda 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan akaryakıt istasyonun sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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