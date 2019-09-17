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Aracı bağlanan sürücü "Ceza yıldıramaz. Egzozumu çiftleyeceğim" deyince gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

 ESENLER'de otomobilinde abart egzozu bulunan trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü, ehliyetini de vermeyince aracı bağlandı, para cezası kesildi.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de otomobilinde abart egzozu bulunan trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü, ehliyetini de vermeyince aracı bağlandı, para cezası kesildi. Olayı sosyal medyadan duyuran, cezanın kendisini yıldırmayacağını belirterek egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söyleyen sürücü gözaltına alınarak, hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi’nde 13 Eylül’de uygulama yaptı. Polis ekipleri uygulama sırasında abart egzozlu bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Oğuzhan A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince abart egzoz ve ehliyetini vermemesinden toplam 2 bin 229 lira cezası kesti. Öte yandan otomobildeki abart egzoz sökülene kadar araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"CEZA YILDIRAMAZ" DEDİ

Oğuzhan A. yaşanan bu olay üzerine sosyal medya hesabında kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda 16 Eylül’de sabah saatlerinde Birlik Mahallesi Köyiçi Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Oğuzhan A. polis merkezine götürülerek hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi olan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı. Oğuzhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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