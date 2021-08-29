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Aracı bozuldu, yardımına trafik polisleri koştu

29.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da yolda kalan şoförün imdadına trafik polisleri yetişti. Sürücüye yardım eden ekipler, trafik akışında da yoğunluk yaşanmasını önüne geçmiş oldu. Trafik polislerinin aracı iterek yol kenarına aldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beylerbeyi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru seyir halindeki lüks araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasında kaldı. Bu sırada bozulduğu yere yakın olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri aracı ittirerek sürücüye yardım etmeye çalıştı.

TRAFİK AKIŞININ BOZULMASINI ENGELLEDİLER

Bir süre arabayı ittiren emniyet görevlileri arabayı kenara aldırarak trafik akışının bozulmasını engelledi. Trafik polislerinin bu hareketi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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