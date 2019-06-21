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Aracı ile minik çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalınan küçük çocuğa aracı ile çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor.Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Caddesi mahalle konağı önünde meydana gelen kazada, görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Utku C.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalınan küçük çocuğa aracı ile çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Caddesi mahalle konağı önünde meydana gelen kazada, görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Utku C. (8) isimli çocuğa bir araç çarparak hızla olay yerinden kaçtı. Kaza sonrasında ayağı kırılarak yaralanan küçük Utku, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Utku Cesur’a çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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