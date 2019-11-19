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Aracı kurşunlanan başkan Boyacıoğlu: "Bu bizim için bir yüz karası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Karaman’ın Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun aracında yapılan incelemede, 10 tabanca mermisi ile 1 el tüfekle, evine de 2 el tüfekle ateş edildiği tespit edildi.

Karaman’ın Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun aracında yapılan incelemede, 10 tabanca mermisi ile 1 el tüfekle, evine de 2 el tüfekle ateş edildiği tespit edildi. Saldırı sonrası konuşan Boyacıoğlu, "Bu bizim için bir yüz karası" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacığolu’nun ev ve arabası kimliği belirsiz kişilerce gece saatlerinde kurşunlandı. Saldırganların "son uyarımız dikkat et" şeklinde not bıraktığı olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, kurşunlanan arabada 10 el tabanca mermisine rastlanıldığı ve 1 el tüfekle ateş edildiği, evine de 2 el tüfekle ateş edildiği belirlendi.
Olayın ardından açıklamalarda bulunan Kazımkaraber Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, "Saat 01.30 sıralarında aracımız tarandı. Daha doğrusu biz uyku halindeyken bir ses duyduk. Bu sese kalktığımızda balkonun penceresinden baktığımızda koyu renkli bir aracın hareket edip olay mahallinden ayrıldığını gördük. Balkondan aracımızda bir şey var mı diye baktığımızda bir şey olmadığını fark ettik. Ama aşağı indiğimizde aracımız hem pompalı tüfekle hem de tabancayla tarandığını gördük. Bizim Kazımkarabekir tarihinde böyle hiçbir olay olmuş değil. Belediye başkanının evi olsun, normal bir vatandaşın evi olsun. Böyle kurşunlanmış bir olay yok. Bu bizim için bir yüz karası. Kimseye de bir düşmanlığımız garezimiz yok, kimseye de bir nefretimiz kinimiz yok. Siyasi bir olay olduğunu hiç zannetmiyorum. Bu şahsi bir mesele. Benim tarafımdan kimseye de bir şahsi meselem yok. Ama karşı tarafın bir şahsi meselesi varsa onu bilemiyorum. Bu menfur saldırının, sabahtan işte sayın valim aradı olayın üstüne gidileceğini söyledi. Emniyet güçleri gelip orada olay yeri incelemesi yaptılar. Delilleri, kanıtları alıp olay yerini kapattılar" dedi.
Saldırı sonrası aracına not bırakıldığını da anlatan Boyacıoğlu, "Araca not bırakılmış, işte ’son uyarımız dikkat et’ gibi bir uyarı olduğunu gördük. Kimin tarafından bırakıldığını bilmiyoruz. Bir A4 kağıdına elle yazılmış bir yazı. Cama koymuş sileceğin üzerine taş koymuş bir halde gördük. Pek okuyamadık, polislerin ifadesiyle ’Son uyarımız, kan akacak’ gibi bir tehdidin olduğunu söylediler. Parmak izi olmasın diye biz ellemedik notlara, delillere. Bu şekilde bir olay yaşandı. Ama Kazımkarabekir için iyi bir olay olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

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