Aracı olanların hayatını kolaylaştıracak, bilinmeyen ancak oldukça işe yarayan ürünler

İster sürücü ister yolcu olun, araç konforu çok önemli. Özellikle uzun yola çıkarken aracınızı daha konforlu hale getirmek için küçük dokunuşlar yapmanız gerekir. Tam da bunun için ısıtıcı termostan telefon tutucuya, hava kompresöründen kablosuz şarj pedine kadar birbirinden kullanışlı ürünleri sizler için bir araya getirdik. Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri merak ediyorsanız gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. İstediğiniz müziği keyifle dinleyebilirsiniz: Baseus Energy Column

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Baseus Energy Column, çakmaklık girişine bağlanarak istediğiniz müziği çalmanıza yardımcı olur. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle ultra hızlı ses aktarımı sunar. Bu ürünün 3.1A ikili bağlantısıyla istediğiniz cihazları hızlıca şarj edebilir, dijital göstergesiyle radyo frekansını takip edebilirsiniz. Müzik dinlerken üzerindeki tuşlarla şarkıyı ya da radyo kanalını değiştirebilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Çakmaklık girişine mükemmel bir şekilde oturan cihaz, engebeli yollarda yuvadan çıkmaz ve yerinden kaymaz. Kompakt tasarımı sayesinde araç içinde fazla yer kaplamaz. Kayıpsız ses iletimi vadeden bu ürünle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

2. Dikkatiniz dağılmadan haritayı takip edebilirsiniz: NovStrap Telefon Tutucu

Bilmediğiniz yerlere giderken navigasyon kullanmanız, varış noktasına en kısa sürede ulaşmanızı sağlar ancak tek başınıza seyahat ederken gideceğiniz yolu telefondan takip etmek hiç de güvenli değil. Neyse ki bu noktada işinizi epey kolaylaştıracak bir önerimiz var. NovStrap Telefon Tutucu sayesinde yola bakarken aynı zamanda gideceğiniz yeri harita üzerinden rahatça takip edebilirisiniz. Dikiz aynasına takabileceğiniz ürünü isterseniz koltuk başlarına da kolayca monte edebilirsiniz. Böylece arka koltukta oturan çocuklarınızın yolculuk esnasında keyifle vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Tüm telefon modelleri için tercih edebileceğiniz tutucuyu dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

3. Sıcacık kahve içebilirsiniz: Araç İçi Su Isıtıcı Termos

Siz de özellikle uzun yolculuklar sırasında kahve ve çay içmeyi seviyor musunuz? Öyleyse dinlenme tesislerinden aldığınız sıcacık içeceklerinizin yolculuk sırasında soğumasını önleyecek bir önerimiz var. Yolculuğun keyfini kahvenizi ya da çayınızı yudumlayarak çıkarmak istiyorsanız Araç İçi Su Isıtıcı Termos'u tercih edebilirsiniz. Araç çakmaklık girişinden güç alan ürün, içindeki suyun sıcaklığını muhafaza eder. Hatta dilerseniz bu ürün sayesinde suyu ısıtabilirsiniz bile! Tüm araba modellerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, yolculuk sırasında çay ve kahve keyfinizi ikiye katlar. Kapak kilitleme sistemi, içindeki sıvının yolculuk esnasında etrafa dökülmesini önler. Darbelere karşı dayanıklı gövdesi sayesinde uzun yıllar sorunsuz bir kullanım sunar.

4. Telefonunuzu kolayca şarj edebilirsiniz: TreeLeaff Kablosuz Şarj Pedi

Araç içinde telefonunuzu şarj edebilmek size büyük bir avantaj sağlar ancak her telefonun şarj girişi farklı olduğu için aracınızda birden fazla şarj kablosu bulundurmanız gerekebilir. Bu da araç içinde kötü bir görünüme ve karmaşaya sebep olabilir. Neyse ki TreeLeaff Kablosuz Şarj Pedi, sizi bu karmaşadan kurtarabilir. Çakmaklık girişinden beslenen ürün, kablosuz şarj özelliğini destekleyen telefonları kolayca şarj etmenizi sağlar. Aşırı şarj, düşük voltaj, aşırı akım ve kısa devre koruması gibi özellikleri sayesinde hem cihazı hem akıllı telefonunuzu korur. Silikon malzemeden elde edilen şarj pedi, yanmaz özelliğiyle güvenli bir kullanım sunar.

5. Aracınızı daha düzenli tutabilirsiniz: RandOffOn Araç İçi Düzenleyici

Aracınız içindeki eşyaların dağınık durması sizi rahatsız ediyorsa RandOffOn Araç İçi Düzenleyici aradığınız ürün olabilir. Tüm araçlar için uygun olan düzenleyiciyi ön koltukların arkasına asarak kullanabilirsiniz. Kolayca takabileceğiniz ürün, aracınızın düzenli kalmasına yardımcı olur. Akıllı telefonunuzu, cüzdanınızı, kitabınızı ve suyunuzu koyabileceğiniz çoklu bölmeleri sayesinde eşyalarınızın sığması için yeterli alanı sunar. Ayrıca koltuğun arka kısmını kirden ve tozdan korur. Hayatının her alanına düzenin hakim olmasını isteyenlerin bayılacağı araç içi düzenleyiciyi çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayarak temizleyebilirsiniz.

6. Aracınızı kolayca park edebilirsiniz: Kalakass Geri Görüş Kamerası

Araç ehliyetini yeni alanlar için geri geri gitmek ve aracı park etmek büyük bir sorun olabilir. Özellikle park sırasında arkadaki araç ile aradaki mesafeyi tam olarak ayarlayamamak kazaya yol açabilir. Kalakass Geri Görüş Kamerası, park esnasında arkadaki araç ile mesafenizi tam olarak görmenize yardımcı olur ve aracınızı rahatça park etmenizi sağlar. Su geçirmeyen kamera, yağmurlu günlerde ve ıslak zeminlerde sorunsuz bir kullanım sunar. Ürünün geniş görüş açısıyla aracın arka kısmını tamamen görebilirsiniz. Dönebilen ekranı kendinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Katlanabilir monitörü istediğiniz zaman açıp kapayabilirsiniz. Yüksek çözünürlüğü ile en ince detayları fark edebilirsiniz.

7. Yola güvenle devam edebilirsiniz: Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Kompresör

Şehir merkezinden uzaktayken tekerinizin havasının inmesi tam bir kabus olabilir. Böyle bir durumda yola kolayca devam edebilmek için yanınızda taşınabilir hava kompresörü bulundurabilirsiniz. Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Kompresör, kompakt tasarımıyla araç içinde fazla yer kaplamaz. 2000 mAh lityum bataryalı ürün, havası inen lastiği kısa sürede şişirerek yolunuza güvenle devam etmenizi sağlar. LED aydınlatma özelliğiyle karanlık ortamlarda bile lastik şişirme işlemini kolayca yapmanıza yardım eder. Kaliteli malzemelerden elde edilen ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunar. Ürünü sadece araç lastiği için değil; bisiklet ve motosiklet lastiği için de kullanabilirsiniz.

8. Aracınızı güneş ışınlarından koruyabilirsiniz: Fdit Gölgelik

Bir aracın özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalması, yıpranmasına sebep olabilir. Park halindeyken ön camdan içeri giren güneş ışınları, aracın içinin aşırı sıcak hale gelmesine yol açabilir. Bu da aracın iç kısmına zarar verebilir. Fdit Gölgelik, sizi bu sorundan kurtarmaya aday. Aracı kullanmadığınız zamanlarda ön camı kapatmanıza yardımcı olacak ürün, aracın içinin serin kalmasını sağlar ve UV ışınlarını dışarıda tutar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen gölgelik, yüksek sıcaklığa ve korozyona karşı direnç gösterir. Alüminyum folyo yüzeyi, gelen ışınları yansıtarak uzaklaştırır. Ürünü vantuz tasarımı sayesinde ön cama yapıştırarak kullanabilirsiniz.

9. Yolu daha net bir şekilde görebilirsiniz: Nasiol GlasShield Koruma Spreyi

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Yağmurlu günlerde ön cam ve yan aynalar üzerinde oluşan su birikintileri, sürüş sırasında etrafınızı tam olarak görmenizi önler. Bu durum, kazaya sebebiyet verebilir. Nasiol GlasShield Koruma Spreyi, içeriğindeki nanopartiküller ile suyun yüzeye tutunması önler ve su birikintisi oluşmasına izin vermez. Böylece güvenli bir sürüş yapmanıza yardımcı olur. Daha net bir görüş açısı sunan ürün, 2 yıla kadar yüzeyde kalır. Ayrıca koruma spreyi, kirin ve yağın da yüzeye tutunmasına izin vermeyerek camın her zaman temiz kalmasını sağlar. Böylece araç camı üzerinde su lekeleri de oluşmaz.

10. Aracınızı pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz: Reidan Oto Araç Süpürgesi

Aracının temiz kalmasına özen gösterenlerin bayılacağı Reidan Oto Araç Süpürgesi, tam bakır motoru sayesinde uzun süreli bir kullanım sunar. Hafif ve kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamayan ürün, kolayca taşıma imkanı verir. Kuru ve ıslak uygulama yapabileceğinizi süpürge aracınızın iç kısmını etkili bir şekilde temizler. Paslanmaz çelik yapısıyla korozyona karşı direnç gösteren HEPA filtre, araç içindeki tozları hapsederek ortamdan uzaklaştırır. Ürünü çakmaklık girişinden besleyerek güvenle çalıştırabilirsiniz. 4,5 m kablo uzunluğuyla araç içinde rahatça kullanabilirsiniz. Reidan Oto Araç Süpürgesi'ni torbasız tasarımıyla kolayca temizleyebilirsiniz.