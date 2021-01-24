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Aracı olmayan şahıs, hiç gitmediği şehirlerde trafik cezası yedi

24.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Aracı olmayan şahıs, hiç gitmediği şehirlerde trafik cezası yedi

Fatih’te arabası olmayan Doğan Perçin, hiç gitmediği iki şehirden trafik cezası yedi.

Fatih’te esnaf olarak çalışan Doğan Perçin, e-devlet sorgulamasında trafik cezası olduğunu gördü. Aracı olmayan Perçin, kendisi adına yazılan trafik cezalarını görünce şok yaşadı. Polise başvuran adam, cezaların hayatında hiç gitmediği Ankara ve Ordu’dan yazıldığını öğrenince ise duruma daha da şaşırdı. Adli makamlara başvurarak itirazını yapan Doğan Perçin, cezaları ödeme durumu olmadığını söyledi.

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"BU ŞEHİRLERE HAYATIM BOYUNCA GİTMEDİM"

Doğan Perçin, 2011 yılından beri aracının olmadığını söyleyerek, “Aşağı yukarı 8-9 sene oldu arabam yok. Üzerime kayıtlı bir araç yok. Ben e-Devlet’ten kontrol yaptım şans eseri gördüm. 2 tane ceza var birisi Ankara’dan, diğeri ise Ordu’dan. Ben bu şehirlere hayatım boyunca gitmedim. Benim üzerime kayıtlı olmayan araca gelmiş cezalar. Aracı da bilmiyorum. Adliyeye giderek cezalara itiraz dilekçesi yazdım. Cezaları ödeme durumum yok şu anda, itirazımı yaptım bekliyorum. Ben en son 2011 yılında araç sahibiydim, o aracın da satışını verdim” şeklinde konuştu.

İHA

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