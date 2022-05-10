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Aracı taranarak öldürülen Emirhan Nur TikTok fenomeni çıktı! Korkunç cinayette 'cinci hoca' iddiası

10.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 5 gün önce aracı taranarak öldürülen 22 yaşındaki Emirhan Nur’un Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Cinayetin Nur’un Tiktok’tan kazandığı parayı zanlılara vermediği için işlendiğini iddia eden Avukat Ramazan Hakan Urul, cinayeti işleyen 4 zanlının Suriye’ye kaçmaya çalıştığını söyledi.

Aracı taranarak öldürülen Emirhan Nur TikTok fenomeni çıktı! Korkunç cinayette 'cinci hoca' iddiası

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bilek Mahallesi yakınlarında bulunan dağlık arazide 5 Mayıs sabahı yaşandı. İddiaya göre, bölgedeki bağ evinde kalan evli ve üç çocuk babası 22 yaşındaki Emirhan Nur, aracıyla bağ evinden ayrıldıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Nur’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken jandarma ekipleri ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

'CİNAYETİN NEDENİ TİKTOK GELİRİ' İDDİASI

Cinayetle ilgili şok bir iddiayı paylaşan Nur’un ailesinin avukatı Ramazan Hakan Urul, Tiktok fenomeni olan Emirhan Nur’un sosyal medyadan elde ettiği geliri zanlılara vermediği için öldürüldüğünü söyledi. Sosyal medyadan çok ciddi gelire sahip olan Nur’un ve eşinin cinayetten önce ciddi tehditler aldığını paylaşan Avukat Urul, aranan 4 zanlının Suriye’ye kaçmaya çalıştığını belirtti.

JANDARMA 4 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Ekipler başlatılan soruşturma çerçevesinde Fehime C.’nin cinayet sırasında bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fehime C.’nin verdiği bilgiler üzerinden cinayeti işleyen zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Fehime C.’nin ağabeyi Mehmet C., kardeşi Kadir C. ile kuzenleri Mehmet C. ve Orhan C. için yakalamak kararı çıkarttı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fehime C., “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken jandarma diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TUTUKLANAN KIZDAN İLGİNÇ İFADE: “EVİN YERİNİ CİNCİ HOCA BULDU”

Jandarmada verdiği ifadede Emirhan’ın öldürüldüğü bağ evinin yakınında yaşayan bir kişiden öğrendiğini söyleyen Fehime C., yürüyerek çıktığı bağ evinden otostop yaparak Gaziantep’e geldiğini belirtti. Bir telefoncuya girerek ablasını aradığını ifadesinde aktaran Fehime C., “Taksiye binerek ablamın evine gittim. Eve uzaktan akrabamız olan Mehmet C. geldi. Bana ‘Biz cinci hocaya gittik. O bize senin kaldığın bağ evinin yerini söyledi’ dedi. Mehmet ağabeyim ile kendisinin sabah bağ evine gelerek Emirhan’ı öldürdüğünü söyledi. Kendi telefonumu ben sıfırlamadım. Emirhan sıfırlamıştı. Görüşmeleri ve telefon içeriğini ben silmedim” dedi.

“CİNAYETİ TİKTOK’TAN GELEN PARAYI ALAMADIKLARI İÇİN İŞLEMİŞLER”

Feci şekilde öldürülen Nur’un bugüne kadar karakolluk bir olayı olmadığını aktaran Avukat Urul, cinayetin ardından Emirhan’ın kendisi ile eşinin uzun süredir tehdit edildiğini öğrendiklerini söyledi. Öğrendikleri bilgilere göre cinayeti işleyen kişilerin Emirhan’ın Tiktok’tan elde ettiği gelire göz koyduklarını aktaran Urul, “Tiktok fenomeni olduğu için sosyal medyadan ciddi bir geliri var. Cinayetin gerçekleştiği yer ve gerçekleşme şekline bakarsak eğer bu cinayetin büyük bir titizlikle planlandığını görüyoruz. Cinayetin gerçekleştiği yerde hiçbir kamera yok. Gözden uzakta tenha bir yer. Cinayet esnasında Emirhan’ın aracı keleş diye tabir edilen AK-47 ile taranıyor. Olayın ardından o gün bağ evinde bulunan Fehime isimli şahıs tutuklandı. Onun verdiği beyanlar üzerinden Fehime’nin ağabeyi ve kuzenlerinin o gün olay yerinde olduklarını ve olay yerinden Fehime ile birlikte kaçtıkları ortaya çıktı. Fehime’nin telefonundaki verilerde olayın ardından temizleniyor. O gün cinayet zanlılarını Fehime olay yerine çağırıyor. Fehime’nin ağabeyi ve kuzenleri her yerde aranıyor. Şuanda zanlıların Suriye’ye kaçma endişesi ve ihmali üzerinde duruluyor” şeklinde konuştu.

“BAĞ EVİNDEKİ KIZI O İSTEDİĞİ İÇİN GÖTÜRÜYOR”

Oğlunun öldürülmesinin ardından büyük şok yaşayan anne Hatice Nur ise Emirhan’ın çok mutlu bir evliliği olduğunu söyledi. Bağ evine önceden hırsız girmesinden dolayı sık sık gittiğini aktaran Nur, “Çocukları bana babalarını soruyor. Eşi şu an kafayı yemiş durumda. Çocukları sürekli ağlıyor. Emirhan benim ilk göz ağrımdı. Onunla arkadaş gibiydik. Her şeyimizi birbirimize anlatırdık. Bizim şimdiye kadar herhangi bir düşmanımız falan olmadı. Bağ evinde bulunan kızı onun isteğiyle oraya götürüyor. Kız oğluma ‘Ailem bana şiddet uyguluyor. Bana yardım et’ diyor. Emirhan’da onu alıp bağ evine götürüyor. Emirhan da onu bırakıp geliyor. Sadece o öldüğü gün oraya gidiyor. Ben önce Allah’a sonra adalete güveniyorum. Kanı yerde kalmasın” ifadelerini kullandı.

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tiktok
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