HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aracı yanlış vitese atınca site bahçesine devrildi

Aracı yanlış vitese atınca site bahçesine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

Karabük’te bir sürücü geri vites yerine ileri vitese takınca 3 metre yükseklikten sitenin parkına düştü. Ters devrilen otomobil içindeki 2 kişi site bahçesindeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Mahallesi Doğukent sitesinde meydana geldi. Kombi bakımı için siteye gelen Tezcan Yıldırım ve Soner Uslu işlerin bitmesiyle, sitenin önüne park ettiği otomobile bindi.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Sürücü Yıldırım otomobil ile geri manevra yaparak çıkmak isterken, panikle araç vitesini geri yerine ileri attı. Araç bir anda 6 katlı sitenin demir korkuluklarını kırarak yaklaşık 3 metre yükseklikten sitelerin önünde bulunan bahçeye düşerek devrildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bu sırada aracın düştüğü yerde bulunan parkta oynayan çocuklar ile vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Bahçede bulunan site sakinleri ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındakini çıkararak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki kişi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay anına şahit olan Ümit Kansızoğlu, site bahçesinde bulunan oyun barkında çocuklarla birlikte oynadıkları sırada otomobilin dönüş yapmaya çalıştığı ve sürücünün panikle aracı geri vites yerine ileri vitese atınca bir anda düşerek devrildiğini, hemen koşarak otomobildeki 2 kişiyi çıkarttıklarını söyledi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kansızoğlu, ayrıca otomobilin düştüğü yerde 10 dakika önce aileler ile çocukların olduğunu ve faciadan dönüldüğünü kaydetti.

Yaşanan kaza sonrası otomobil vinç ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan ettiMahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan etti
Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildiTerhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarından itibaren bu adımı atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarından itibaren bu adımı atıyoruz

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Diğer Haberler
Yürürken fark etti! Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bursa'da şehit olan polise ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polise ilişkin açıklama

İş makinesinin altında kalan genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi

İş makinesinin altında kalan genç kız toprağa verildi

Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi

Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit, 5 yaralı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.