Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

Hindistan'da sokakta oyun oynayan çocuğun üzerinden araba geçti. Kazada mucize eseri çocuğa bir şey olmazken, kazanın farkına bile varmayan sürücü yoluna devam etti.
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