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Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Hindistan'da yaşanan olayda, küçük çocuğun üzerinden otomobil geçti. Çocuğun mucize kurtuluşu kameralara böyle yansıdı.

Hindistan'da sokakta oyun oynayan çocuğun üzerinden araba geçti. Kazada mucize eseri çocuğa bir şey olmazken, kazanın farkına bile varmayan sürücü yoluna devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Hindistan

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