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Aracın altına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 21:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Aracın altına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 28 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Met ile yapılan aramada, taban kısmındaki gizli bölmelerde uyuşturucu madde tespit edildi. Aracın alt kısmını açan ekipler 58 paket içerisinde 28 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayda 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Aracın altına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

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