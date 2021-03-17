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Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

17.03.2021 00:16 | Son Güncelleme:
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Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyonet, sokak üzerinde köpeklerle oynayan Emre Biter’in (27) üzerine doğru gelmeye başladı. Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden Biter ve çevredeki vatandaşlar, elleriyle kayan araca müdahale etti.

O anlar kamerada
Kazadan kıl payı kurtularak yara almadan kurtulan Biter ve çevredeki vatandaşların araca müdahale ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Biter’in köpeklerle sokakta oynadığı esnada kamyonetin üzerine doğru gelmesi ve çevredekilerin araca elleriyle müdahale ettiği görüldü.

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