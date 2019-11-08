Aracın camını kırarak yaklaşık 30 bin TL çalan şahıslar yakalandı

Kayseri’de bir kişinin işçilerin maaşını ödemek için bankadan çektiği yaklaşık 30 bin TL’yi çalarak kayıplara karışan 4 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu Kırıkkale’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Doğu Sanayi Keresteciler Sitesi 95. Sokak’ta meydana gelen olayda Tahir Özcan, işçilerin maaşını ödemek için bankadan 29 bin 180 TL çekerek tekrar iş yerine geldi. Tahir Özcan’ı araçla takip eden şahıslar, Özcan’ın parayı almadan araçtan uzaklaştığını anlayınca ön camı kırarak torpidodaki parayı alıp kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi araç ve çevrede inceleme yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda sahte plaka takılı aracın Kırıkkale istikametine gittiği belirlendi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen K.P. (20), F.M. (18), S.P. (44) ve U.K., Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda üzerlerinde 17 bin 500 TL para ile yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

